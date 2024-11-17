Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Quản lý chung hoạt động liên quan đến tài chính kế toán;

- Quản lý đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ xây dựng đội ngũ kế toán viên. Phòng kế toán 4-5 nhân sự;

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp;

- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính;

- Lập báo cáo tài chính và các nhiệm vụ khác liên quan tới hệ thống kế toán Công ty;

- Quản lý và kiểm soát dòng tiền;

- Tổ chức hệ thống kế toán của công ty, phối hợp với các phòng ban khác thu thập chứng từ, thực hiện ghi chép, hạch toán, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh duy trị và đổi mới tích cực các nghiệp vụ kế toán đảm bảo đúng đủ kịp thời;

- Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời, cảnh báo việc vi phạm các quy định về chế độ kế toán và quy chế Công ty cho các phòng ban;

- Tổ chức lập báo cáo tài chính công ty đảm bảo chất lượng và thời gian quy định;

- Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng thời gian quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp tiết kiệm chi phí;

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Kinh nghiệp tối thiểu 3 năm.

- Kỹ năng sắp xếp, điều phối và quản lý công việc tốt.

- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

- Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn.

- Có thái độ làm việc hòa nhã, nghiêm túc, sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu công việc do Cấp trên giao.

Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 20.000.000 – 25.000.000 (thỏa thuận theo năng lực) + phụ cấp

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc, máy tính.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 ( 8h00 – 17h00), Thứ 7 ( 8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

