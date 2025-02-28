Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước làm việc tại Long An thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước làm việc tại Long An thu nhập 30 - 40 Triệu

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Lô E1

- E2

- E3 đường số 9, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quyền điều hành, quản lý mọi hoạt động tài chính, kế toán
Với mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà phân bổ hợp lý công việc của phòng kế toán.
Soạn thảo các mẫu văn bản, công văn theo quy định của pháp luật.
Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng kế toán.
Thường xuyên tổ chức kiểm kê tài sản và dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc lợi ích của công ty.
Xây dựng quy trình quản lý và đào tạo kế toán viên
Phối hợp công việc của các kế toán viên có liên quan.
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.
Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.
Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh tế của doanh nghiệp, cụ thể:
Kiểm soát công việc và số liệu kế toán của 2 chi nhánh công ty tại Long An và Bình Dương
Xây dựng và hướng dẫn phương pháp hạch toán phù hợp, xử lý các vấn đề về thuế và tư vấn giải pháp cho dịch vụ thuế.
Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
Lập báo cáo tổng hợp của công ty lấy số liệu 2 chi nhánh về công nợ, thu chi, thanh toán, bán hàng, lãi lỗ (lấy số liệu từ 2 KTTH phụ trách từng chi nhánh)
Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.
Tham mưu công tác kiểm soát tài cho giám đốc
Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát công việc của doanh nghiệp:
Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tiết giảm chi phí cho công ty.
Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu, tư vấn cho các nhà lãnh đạo trong việc cung cấp lợi ích tài chính cho các công ty.
Đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp thu hút vốn vào ngân sách của công ty.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán tài chính
Có khả năng lập và đọc/hiểu sâu báo cáo tài chính
Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và làm việc khoa học, chính xác

Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực cao.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty
Hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 489/9 Bùi Thị Xuân, Kp Tân Thắng, P. Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

