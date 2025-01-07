Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ-Quyền hạn

• Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các mặt hoạt động đã được giao theo chức năng quy định. Hoạch định công tác chung và tổ chức triển khai các công tác trong phạm vi quyền hạn cho toàn phòng;

• Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về các công tác Tài chính Kế toán;

• Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh, đồng thời đưa ra kiến nghị kịp thời khi có những biến động bất thường về chỉ số phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh.

• Phân tích các chỉ số tài chính, các diễn biến định kỳ và đột xuất.

• Đề xuất điều chỉnh kế hoạch tài chính, lợi nhuận.

• Phân tích và đánh giá tài chính của các dự án, các công trình trước khi trình Ban Tổng giám đốc;

• Thực hiện kiểm tra và giám sát tình hình của việc dự toán thu và chi;

• Thực hiện các công việc khác phù hợp chuyên môn theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.

Nội dung công việc

• Tổ chức giám sát, kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên, liên tục các mặt công tác, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã giao;

• Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các phòng, ban khác của Công ty, để tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất;

• Xây dựng cơ cấu tổ chức của phòng phù hợp với chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn của Công ty. Quy hoạch đội ngũ cán bộ của phòng, đề xuất đào tạo bồi dưỡng;