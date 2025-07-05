Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: G5, đường D, Phường Tam Bìn, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp

Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

2. Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;

Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;

Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;

Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

3. Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính:

Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.

Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.

Lập – trình bày báo cáo tài chính.

4. Lập – trình bày báo cáo tài chính:

Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.

5. Các nhiệm vụ khác:

Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.

Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.

Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.

Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc

Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 1990 - Tốt nghiệp trình độ Cao Đẳng/ Đại học các ngành Kế toán – Kiểm toán hoặc các ngành có liên quan

Có trên 4- 5 năm vị trí tương đương và các công việc phát sinh liên quan

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, hoạt bát và chủ động trong công việc

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: 25.000.000 – 30.000.000đ/tháng.

Hỗ trợ cơm trưa 30.000đ/ ngày

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của Nhà nước

Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, đầy đủ tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN

