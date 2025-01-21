Tuyển Kiểm toán viên Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

1. Phát triển nguồn lực

- Đầu mối giám sát và triển khai xây dựng chương trình phát triển sự nghiệp của cán bộ nhân viên tại các đơn vị.

- Phối hợp với các Giám đốc đơn vị chức năng để xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp của cán bộ nhân viên, phát triển đội ngũ kế cận.

- Phối hợp với các Giám đốc đơn vị chức năng để tổ chức, xây dựng và giám sát triển khai việc xây dựng, chuẩn hóa: các chức danh, tiêu chuẩn kiến thức/kỹ năng, khung năng lực, danh mục đào tạo cho các vị trí.

- Phối hợp với các Giám đốc đơn vị chức năng để tổ chức và giám sát việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đảm bảo lộ trình phát triển cán bộ được thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Tham gia triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực như chương trình Talent pool, Specialist, Hi-per...

2. Quản lý và đánh giá hiệu suất

- Tham gia xây dựng và giám sát cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV,... trong Khối đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.

- Hỗ trợ công tác xây dựng và triển khai các chương trình hành động của Khối (bao gồm Action plan và KRA, KPI), theo dõi và đốc thúc việc triển khai kế hoạch hoạt động của các đơn vị.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị trong khối và báo cáo định kỳ.