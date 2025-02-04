Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

1. Nơi làm việc: Hà Nội

2. Mô tả công việc:

• Chịu trách nhiệm theo dõi các dự án chiến lược công nghệ thông tin;

• Theo dõi hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng của khối Công nghệ Thông tin;

• Quản lý và chịu trách nhiệm về các báo cáo chi phí, báo cáo tuân thủ vận hành hệ thống đầu ngày và cuối ngày, báo cáo định kỳ hàng năm cho công ty mẹ ở Hàn Quốc, báo cáo Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và các hợp đồng thuộc khối Công nghệ Thông tin;

• Thực hiện các công việc theo phân công của Ban lãnh đạo;

Yêu Cầu Công Việc

3. Yêu cầu:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin;

• Có khả năng sắp xếp, lên kế hoạch hợp lý;

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng phần mềm;

• Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn;

• Có kiến thức, kỹ năng vững chắc về công nghệ thông tin;

Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi ưu đãi theo chính sách của công ty và phù hợp với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển

