Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Kiểm toán viên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nơi làm việc: Hà Nội
1. Nơi làm việc:
2. Mô tả công việc:
• Chịu trách nhiệm theo dõi các dự án chiến lược công nghệ thông tin;
• Theo dõi hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng của khối Công nghệ Thông tin;
• Quản lý và chịu trách nhiệm về các báo cáo chi phí, báo cáo tuân thủ vận hành hệ thống đầu ngày và cuối ngày, báo cáo định kỳ hàng năm cho công ty mẹ ở Hàn Quốc, báo cáo Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và các hợp đồng thuộc khối Công nghệ Thông tin;
• Thực hiện các công việc theo phân công của Ban lãnh đạo;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin;
• Có khả năng sắp xếp, lên kế hoạch hợp lý;
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng phần mềm;
• Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn;
• Có kiến thức, kỹ năng vững chắc về công nghệ thông tin;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi ưu đãi theo chính sách của công ty và phù hợp với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16 và 17,Tháp 02,Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

