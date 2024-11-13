Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B4 - 33, Vinhomes Gardenia, Phố Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Trực tiếp tham gia kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các công trình xây dựng, gồm các công việc chính sau:

• Kiểm tra hồ sơ pháp lý của công trình/dự án;

• Kiểm tra hồ sơ đề nghị quyết toán: kiểm tra khối lượng, đơn giá, giá trị quyết toán trên cơ sở hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp;

• Thực hiện các công việc, nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc và Trưởng phòng;

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các trường: Xây dựng, Giao thông, Thủy Lợi, Kiến trúc ...

• Có kỹ năng bóc tách khối lượng, lập dự toán, kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án;

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện;

• Có cơ hội thăng tiến cao, thu nhập hấp dẫn theo năng lực...

• Tham giá đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước

• Tham gia teambuilding, du lịch cùng công ty hàng năm

• Lễ, tết, hiếu, hỉ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin