Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kiểm toán viên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Hà Nội: B4

- 33, Vinhomes Gardenia, Phố Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm

• Trực tiếp tham gia kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các công trình xây dựng, gồm các công việc chính sau:
• Kiểm tra hồ sơ pháp lý của công trình/dự án;
• Kiểm tra hồ sơ đề nghị quyết toán: kiểm tra khối lượng, đơn giá, giá trị quyết toán trên cơ sở hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp;
• Thực hiện các công việc, nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc và Trưởng phòng;
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

• Tốt nghiệp Đại học các trường: Xây dựng, Giao thông, Thủy Lợi, Kiến trúc ...
• Có kỹ năng bóc tách khối lượng, lập dự toán, kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án;

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện;
• Có cơ hội thăng tiến cao, thu nhập hấp dẫn theo năng lực...
• Tham giá đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
• Tham gia teambuilding, du lịch cùng công ty hàng năm
• Lễ, tết, hiếu, hỉ đầy đủ.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B4-33 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi,phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

