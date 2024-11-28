Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC – CHI NHÁNH FAC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 2M05, Tầng 2A, Tòa nhà Cowa Tower, Số 199 Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên

Trực tiếp Tham gia kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình xây dựng, gồm các công việc chính sau:

+ Kiểm tra hồ sơ pháp lý của công trình/dự án;

+ Kiểm hồ sơ đề nghị quyết toán: kiểm tra khối lượng, đơn giá, giá trị quyết toán trên cơ sở hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp;

+ Thực hiện các công việc, nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Trưởng phòng Yêu cầu công việc

+ Những công việc có liên quan khác (Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các ngành Xây dựng (Dân dụng, Cầu đường, thủy lợi, kinh tế Xây dựng...)

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kiểm toán XDCB

Trung thực, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình, có khả năng làm việc theo nhóm, thuyết phục khách hàng tốt chịu được cường độ lao động và đi công tác xa

Chịu được cường độ làm việc cao, có mong muốn làm việc lâu dài và ổn định;

Yêu cầu tiếng Anh: có khả năng đọc hiểu, giao tiếp và kỹ năng viết trình bày văn bản là lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm; khả năng ảnh hưởng tới thành viên trong nhóm; Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông.

Tinh thần học tập thăng tiến;

Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC – CHI NHÁNH FAC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp;

Cơ hội thăng tiến, được tham gia khóa lấy chứng chỉ quốc tế như ACCA, CPA Úc...

Cơ hội được đào tạo nội bộ bởi đội ngũ chuyên viên hoặc các chuyên gia được Công ty mời giảng dậy;

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe hàng năm;

Chính sách thưởng, phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC – CHI NHÁNH FAC HÀ NỘI

