Tuyển Kiểm toán viên Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

(Chấp nhận ứng viên nhận việc sau Tết)

Kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động tư vấn (Tỷ trọng 20%):

Kiểm toán BCTC của khách hàng của công ty;

Quản lý nhóm kiểm toán, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm;

Lên kế hoạch và sắp xếp lịch kiểm toán với khách hàng;

Lập file kiểm toán, báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính tuân theo chuẩn mực VAS; IFRS;

Kiểm tra soát xét và ký báo cáo kiểm toán;

Thực hiện công tác tư vấn khác: Đánh giá năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, tư vấn thuế,…;

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc trực tiếp giao.

Kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành; tư vấn đánh giá hiệu quả thi công (Tỷ trọng 80%):

Phối hợp với bộ phận Kiểm toán XDCB thực hiện công tác kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành;

Phối hợp bộ phân kiểm toán XDCB lập file kiểm toán, báo cáo kiểm toán quyết toán Dự án theo các quy định hiện hành;

Kiểm tra soát xét và ký báo cáo kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành;

Phối hợp bộ phận kiểm toán XDCB đánh giá hiệu quả thi công theo giai đoạn và quyết toán;

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học/Cao đẳngchuyên ngành Kế toán - Kiểm toán;

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anhtrình độ B hoặc C;

- Trình độ tin học : Sử dụng thành thạo Microsoft Office; phần mềm kế toán;

- Kinh nghiệm làm việc: từ04năm ở vị trí kế toán, kiểm toán;

- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Có thểđi công tác;

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Ngành nghề: Tư vấn, Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 4 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội