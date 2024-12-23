Tuyển Kiểm toán viên Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Tuyển Kiểm toán viên Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Kiểm toán viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thành phố Hà Nội

- Phường Thụy Khuê, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

(Chấp nhận ứng viên nhận việc sau Tết)
Kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động tư vấn (Tỷ trọng 20%):
Kiểm toán BCTC của khách hàng của công ty;
Quản lý nhóm kiểm toán, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm;
Lên kế hoạch và sắp xếp lịch kiểm toán với khách hàng;
Lập file kiểm toán, báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính tuân theo chuẩn mực VAS; IFRS;
Kiểm tra soát xét và ký báo cáo kiểm toán;
Thực hiện công tác tư vấn khác: Đánh giá năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, tư vấn thuế,…;
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc trực tiếp giao.
Kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành; tư vấn đánh giá hiệu quả thi công (Tỷ trọng 80%):
Phối hợp với bộ phận Kiểm toán XDCB thực hiện công tác kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành;
Phối hợp bộ phân kiểm toán XDCB lập file kiểm toán, báo cáo kiểm toán quyết toán Dự án theo các quy định hiện hành;
Kiểm tra soát xét và ký báo cáo kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành;
Phối hợp bộ phận kiểm toán XDCB đánh giá hiệu quả thi công theo giai đoạn và quyết toán;
- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học/Cao đẳngchuyên ngành Kế toán - Kiểm toán;
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anhtrình độ B hoặc C;
- Trình độ tin học : Sử dụng thành thạo Microsoft Office; phần mềm kế toán;
- Kinh nghiệm làm việc: từ04năm ở vị trí kế toán, kiểm toán;
- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Có thểđi công tác;
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Ngành nghề: Tư vấn, Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 4 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

