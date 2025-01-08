Tuyển Kiểm toán viên Công ty TNHH Kế toán AGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công ty TNHH Kế toán AGS
- Hà Nội: Tòa nhà Hoàng Sâm, 260
- 262 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận
a. Mô tả công việc:
**Phòng Kế toán**
• Quản lý nhóm gồm 4-5 thành viên, đào tạo, định hướng cho các thành viên;
• Lập, kiểm tra Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ liên quan hàng tháng, hàng quý và cuối năm tài chính;
• Lập, kiểm tra các nghiệp vụ liên quan đến lương, Bảo hiểm;
• Lập, kiểm tra báo cáo thuế và các báo cáo khác theo quy định nhà nước;
• Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, đóng cửa Công ty/Văn phòng đại diện;
• Tổng hợp và báo cáo các vấn đề cho cấp trên và khách hàng;
• Làm việc với Kiểm toán, Cục thuế và cơ quan nhà nước khác.
• Thực hiện các nghiệp vụ liên quan.
**Phòng Kiểm toán**
• Thực hiện các công việc kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính và các dịch vụ tư vấn khác;
• Thực hiện các cuộc kiểm toán tại văn phòng khách hàng;
• Xây dựng, thiết kế các chương trình và quy trình kiểm toán một cách thích hợp;
• Thu thập và kiểm tra bằng chứng để đảm bảo kết luận kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán;
• Sẵn sàng đi công tác (nếu có yêu cầu).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Kế toán AGS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kế toán AGS
