Tuyển Kiểm toán viên Công ty TNHH Kế toán AGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

a. Mô tả công việc:

**Phòng Kế toán**

• Quản lý nhóm gồm 4-5 thành viên, đào tạo, định hướng cho các thành viên;

• Lập, kiểm tra Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ liên quan hàng tháng, hàng quý và cuối năm tài chính;

• Lập, kiểm tra các nghiệp vụ liên quan đến lương, Bảo hiểm;

• Lập, kiểm tra báo cáo thuế và các báo cáo khác theo quy định nhà nước;

• Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, đóng cửa Công ty/Văn phòng đại diện;

• Tổng hợp và báo cáo các vấn đề cho cấp trên và khách hàng;

• Làm việc với Kiểm toán, Cục thuế và cơ quan nhà nước khác.

• Thực hiện các nghiệp vụ liên quan.

**Phòng Kiểm toán**

• Thực hiện các công việc kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính và các dịch vụ tư vấn khác;

• Thực hiện các cuộc kiểm toán tại văn phòng khách hàng;

• Xây dựng, thiết kế các chương trình và quy trình kiểm toán một cách thích hợp;

• Thu thập và kiểm tra bằng chứng để đảm bảo kết luận kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán;

• Sẵn sàng đi công tác (nếu có yêu cầu).