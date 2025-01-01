Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Westpoint, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện kiểm toán tại chỗ tại Đơn vị kinh doanh theo toàn diện/chuyên đề/đột xuất.
Thực hiện giám sát từ xa hoạt động của các đơn vị, đưa ra các cảnh báo/kiến nghị phù hợp.
Tổng hợp kết quả kiểm toán và kiến nghị kiểm toán gửi cấp có thẩm quyền.
Rà soát tham gia ý kiến xây dựng các quy trình nghiệp vụ của ngân hàng.
Thực hiện các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kiểm toán.
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành kiểm toán tối thiểu là 02 (hai) năm.
Có kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
Có khả năng chịu áp lực cao và đi công tác dài ngày.
Khả năng làm việc độc lập tốt.
Kỹ năng trao đổi thông tin và làm việc theo nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15.000.000 VNĐ
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

