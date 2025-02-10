Tuyển Kiểm toán viên Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn giải pháp dự án CNTT, ĐTVT, giải pháp giám sát an ninh (camera, kiểm soát vào ra), giải pháp mạng LAN, WAN, M&E, hệ thống máy chủ.

- Thuyết trình, bảo vệ giải pháp dự án CNTT với chủ đầu tư và các bên liên quan.

- Tư vấn, thiết kế các dự án CNTT (camera, kiểm soát vào ra, PCCC, DC, LAN, WAN, PA…).

- Xây dựng hồ sơ thầu, hồ sơ đề xuất về phần kỹ thuật.

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, ĐTVT hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm trên 2 năm làm việc ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo autocad và tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint).

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 thứ 2 đến thứ 7 (trong tháng nghỉ 2 ngày thứ 7)

Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

