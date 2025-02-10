Tuyển Kiểm toán viên Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn giải pháp dự án CNTT, ĐTVT, giải pháp giám sát an ninh (camera, kiểm soát vào ra), giải pháp mạng LAN, WAN, M&E, hệ thống máy chủ.
- Thuyết trình, bảo vệ giải pháp dự án CNTT với chủ đầu tư và các bên liên quan.
- Tư vấn, thiết kế các dự án CNTT (camera, kiểm soát vào ra, PCCC, DC, LAN, WAN, PA…).
- Xây dựng hồ sơ thầu, hồ sơ đề xuất về phần kỹ thuật.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, ĐTVT hoặc tương đương.
- Có kinh nghiệm trên 2 năm làm việc ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo autocad và tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint).
Địa chỉ: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ:
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 thứ 2 đến thứ 7 (trong tháng nghỉ 2 ngày thứ 7)
Thời gian làm việc:
- Có kinh nghiệm trên 2 năm làm việc ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo autocad và tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint).
Địa chỉ: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ:
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 thứ 2 đến thứ 7 (trong tháng nghỉ 2 ngày thứ 7)
Thời gian làm việc:
Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI