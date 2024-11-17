Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: No6A LK60, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Triển khai thiết kế ý tưởng, hồ sơ cơ sở, hồ sơ bản vẽ thi công các công trình kiến trúc, nội thất (các loại công trình từ cấp IV đến cấp I)

Tiếp nhận công việc từ team Leader và quản lý

Làm việc nhóm, phối hợp làm việc với khách hàng và các bộ môn kỹ thuật liên quan.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan (kiến trúc, nội thất, xây dựng ....)

Sử dụng thành thạo Revit, autocad

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế khác: Autocad, Sketchup, Lumion, Photoshop, AI(trí tuệ nhân tạo) ... là một lợi thế.

Có kinh nghiệm triển khai revit tối thiểu 1 năm

Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

Ham học hỏi và am hiểu về công nghệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cứng từ 10-35 triệu + sản lượng hàng tháng.

Quyền lợi: hưởng chế độ ngày lễ, tết và các chế độ khác.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT

