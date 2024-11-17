Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: No6A LK60, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Triển khai thiết kế ý tưởng, hồ sơ cơ sở, hồ sơ bản vẽ thi công các công trình kiến trúc, nội thất (các loại công trình từ cấp IV đến cấp I)
Tiếp nhận công việc từ team Leader và quản lý
Làm việc nhóm, phối hợp làm việc với khách hàng và các bộ môn kỹ thuật liên quan.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan (kiến trúc, nội thất, xây dựng ....)
Sử dụng thành thạo Revit, autocad
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế khác: Autocad, Sketchup, Lumion, Photoshop, AI(trí tuệ nhân tạo) ... là một lợi thế.
Có kinh nghiệm triển khai revit tối thiểu 1 năm
Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc
Ham học hỏi và am hiểu về công nghệ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: lương cứng từ 10-35 triệu + sản lượng hàng tháng.
Quyền lợi: hưởng chế độ ngày lễ, tết và các chế độ khác.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
