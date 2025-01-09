Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

Mức lương 15 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 15 Triệu

Thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D nhanh

Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.

Thiết kế kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc công nghiệp và nhà máy sản xuất

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

Lên ý tưởng và thiết kế nội – ngoại thất văn phòng, showroom, hội trường, nhà máy,…

Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 15 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành Xây dựng

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

2/ Kỹ năng

Triển khai bản vẽ thiết kế thi công ngoài hiện trường

Chịu được áp lực công việc

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và ham học hỏi;

Khả năng giao tiếp và hòa đồng;

Khả năng thích ứng và xử lý tình huống linh hoạt

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.

Có khả năng thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D.

Thành thạo Sketchup, 3Dmax, Photoshop, Autocad.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực nhà công nghiệp.

Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như MS Office, Autocad,…

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc.

Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

5/Tính cách:

- Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao.

- Nhiệt tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, phụ cấp chức vụ

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của Bộ Luật Lao động

Thưởng Lễ Tết; hiếu hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin