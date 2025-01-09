Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG

Kiến trúc sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG

Mức lương
15 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 15 Triệu

Thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D nhanh
Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.
Thiết kế kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc công nghiệp và nhà máy sản xuất
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
Lên ý tưởng và thiết kế nội – ngoại thất văn phòng, showroom, hội trường, nhà máy,…
Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 15 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành Xây dựng
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
2/ Kỹ năng
Triển khai bản vẽ thiết kế thi công ngoài hiện trường
Chịu được áp lực công việc
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và ham học hỏi;
Khả năng giao tiếp và hòa đồng;
Khả năng thích ứng và xử lý tình huống linh hoạt
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.
Có khả năng thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D.
Thành thạo Sketchup, 3Dmax, Photoshop, Autocad.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực nhà công nghiệp.
Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như MS Office, Autocad,…
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc.
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
5/Tính cách:
- Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao.
- Nhiệt tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, phụ cấp chức vụ
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của Bộ Luật Lao động
Thưởng Lễ Tết; hiếu hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HOÀNG ĐẠO THÚY THANH XUÂN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kien-truc-su-thu-nhap-15-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job277384
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty BKG Tân Mỹ
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Thiên Thần làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiên Thần
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Không gian mới
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Thiên Thần làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiên Thần
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty TNHH Không gian mới
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BIG One làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BIG One
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần INNO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Công ty Cổ phần INNO
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Aci Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Aci Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Studio8 Viet Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Constech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 470 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Constech Việt Nam
470 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC FELITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC FELITE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm