Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG
Mức lương
15 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 15 Triệu
Thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D nhanh
Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.
Thiết kế kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc công nghiệp và nhà máy sản xuất
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
Lên ý tưởng và thiết kế nội – ngoại thất văn phòng, showroom, hội trường, nhà máy,…
Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 15 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành Xây dựng
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
2/ Kỹ năng
Triển khai bản vẽ thiết kế thi công ngoài hiện trường
Chịu được áp lực công việc
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và ham học hỏi;
Khả năng giao tiếp và hòa đồng;
Khả năng thích ứng và xử lý tình huống linh hoạt
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.
Có khả năng thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D.
Thành thạo Sketchup, 3Dmax, Photoshop, Autocad.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực nhà công nghiệp.
Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như MS Office, Autocad,…
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc.
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
5/Tính cách:
- Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao.
- Nhiệt tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương cạnh tranh, phụ cấp chức vụ
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của Bộ Luật Lao động
Thưởng Lễ Tết; hiếu hỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG
