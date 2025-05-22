Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà E5 khu CT 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thiết kế công trình quy mô vừa và nhỏ

- Triển khai bản vẽ thiết kế concept, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

- Thiết kế toàn bộ kiến trúc công trình, nội thất, ngoại thất

- Có thẩm mỹ kiến trúc tốt

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học khoa kiến trúc công trình

- Có kinh nghiệm thiết kế bản vẽ thi công

- Có khả năng trình bày bản vẽ tốt, chặt chẽ

- Sử dụng thành thạo các chương trình: AutoCad

- Biết sử dụng các phần mềm Revit, Sketchup là một lợi thế

- Có khả năng sáng tác, phác thảo thiết kế công năng là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

- Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được mua khi ký kết hợp đồng lao động chính thức.

- Thưởng theo hiệu quả công việc và khối lượng công việc hoàn thành trong tháng.

- Thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.