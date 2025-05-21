Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần xây dựng TAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Gặp gỡ, tư vấn thiết kế cho khách hàng.
Khảo sát hiện trạng, lấy ý kiến lên ý tưởng thiết kế Layout, 3D nội thất nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng
Lên concept, phối cảnh 3D của dự án
Chủ trì hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công.
Phối hợp cùng các phòng ban lên dự toán và báo giá thi công.
Giám sát tác giả.
Các công việc khác liên quan đến chuyên môn hoăc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH Chuyên ngành kiến trúc hoặc xây dựng
Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: autocad, Sketch Up, 3D max, photoshop….
Tiếng anh cơ bản về chuyên ngành xây dựng
Tiếng anh cơ bản về chuyên ngành xây dựng
Tiếng anh cơ bản về chuyên ngành xây dựng
Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tháng: 20.000.000-30.000.000/tháng
Chế độ tăng lương: sẽ được xem xét hằng năm
Thưởng:
Tháng lương thứ 13
Theo % lợi nhuận
Thưởng các ngày lễ tết
Thời gian làm việc:
Tại văn phòng Hà nội: từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 tuần vào tuần 2,4 của tháng
Chế độ tăng lương: sẽ được xem xét hằng năm
Thưởng:
Tháng lương thứ 13
Theo % lợi nhuận
Thưởng các ngày lễ tết
Thời gian làm việc:
Tại văn phòng Hà nội: từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 tuần vào tuần 2,4 của tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS
