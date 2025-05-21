Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần xây dựng TAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Gặp gỡ, tư vấn thiết kế cho khách hàng.

Khảo sát hiện trạng, lấy ý kiến lên ý tưởng thiết kế Layout, 3D nội thất nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng

Lên concept, phối cảnh 3D của dự án

Chủ trì hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công.

Phối hợp cùng các phòng ban lên dự toán và báo giá thi công.

Giám sát tác giả.

Các công việc khác liên quan đến chuyên môn hoăc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH Chuyên ngành kiến trúc hoặc xây dựng

Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: autocad, Sketch Up, 3D max, photoshop….

Tiếng anh cơ bản về chuyên ngành xây dựng

Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tháng: 20.000.000-30.000.000/tháng

Chế độ tăng lương: sẽ được xem xét hằng năm

Thưởng:

Tháng lương thứ 13

Theo % lợi nhuận

Thưởng các ngày lễ tết

Thời gian làm việc:

Tại văn phòng Hà nội: từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 tuần vào tuần 2,4 của tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin