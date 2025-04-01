Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH TLC Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD

- THIẾT KẾ NỘI THẤT: Lên ý tưởng, lập phương án thiết kế nội thất các công trình dân dụng (biệt thự, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, clubhouse... )

- THIẾT KẾ NGOẠI THẤT: Lên ý tưởng, phương án mặt bằng và phối cảnh công trình dân dụng.

- KHAI TRIỂN 2D KIẾN TRÚC: Triển khai bản vẽ sơ bộ, thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công các công trình kiến trúc, nội thất (chung cư, biệt thự, nhà phố, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, công trình công nghiệp,...)

- KHAI TRIỂN 2D NỘI THẤT: Khai triển bản vẽ 2D chi tiết nội thất, thi công thô (trần, tường, sàn...)

- DIỄN HỌA 3D NỘI NGOẠI THẤT: Tạo ra hình ảnh Render 3D chất lượng cao, phản ánh chính xác và đầy đủ ý tưởng thiết kế.