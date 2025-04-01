Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH TLC Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD

Công Ty TNHH TLC Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công Ty TNHH TLC Bình Dương

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH TLC Bình Dương

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà STA, 120 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 400 - 700 USD

- THIẾT KẾ NỘI THẤT: Lên ý tưởng, lập phương án thiết kế nội thất các công trình dân dụng (biệt thự, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, clubhouse... )
- THIẾT KẾ NGOẠI THẤT: Lên ý tưởng, phương án mặt bằng và phối cảnh công trình dân dụng.
- KHAI TRIỂN 2D KIẾN TRÚC: Triển khai bản vẽ sơ bộ, thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công các công trình kiến trúc, nội thất (chung cư, biệt thự, nhà phố, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, công trình công nghiệp,...)
- KHAI TRIỂN 2D NỘI THẤT: Khai triển bản vẽ 2D chi tiết nội thất, thi công thô (trần, tường, sàn...)
- DIỄN HỌA 3D NỘI NGOẠI THẤT: Tạo ra hình ảnh Render 3D chất lượng cao, phản ánh chính xác và đầy đủ ý tưởng thiết kế.

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- THIẾT KẾ NỘI THẤT: Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Cad, Sketchup, 3D Corona Render, Chao Vintage. Am hiểu về vật liệu trang trí nội thất

Tại Công Ty TNHH TLC Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TLC Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TLC Bình Dương

Công Ty TNHH TLC Bình Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà STA, 120 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

