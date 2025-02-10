Tuyển Kiến trúc sư BBarchitects làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Roman Plaza, Tháp B1, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

Tham gia cùng team phát triển thiết kế, làm việc dưới chỉ đạo của Giám đốc các công việc liên quan đến thiết kế Kiến trúc , Nội thất từ giai đoạn đầu đến khi thi công hoàn thành công trình

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật phương án thiết kế

- Tham gia phối hợp các bên trong quá trình thi công

Yêu Cầu Công Việc

- Nam từ 25-35 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan;

- Làm việc tại Hà Nội.

- Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm . (Ưu tiên Ứng viên đã có kinh nghiệm đã tham gia thiết kế Nội thất Khách sạn, Resort)

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Autocad, Sketchup,

- Có Mong muốn được theo nghề nghiêm túc, tính cách trung thực, kiên trì, tích cực

- Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, đam mê công việc.

- Chịu được áp lực trong công việc, có kỹ năng quản lý kiểm soát công việc.

*** Quyền lợi:

