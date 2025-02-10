Tuyển Kiến trúc sư BBarchitects làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại BBarchitects
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Roman Plaza, Tháp B1, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
Tham gia cùng team phát triển thiết kế, làm việc dưới chỉ đạo của Giám đốc các công việc liên quan đến thiết kế Kiến trúc , Nội thất từ giai đoạn đầu đến khi thi công hoàn thành công trình
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật phương án thiết kế
- Tham gia phối hợp các bên trong quá trình thi công
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Job Requirement
- Nam từ 25-35 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan;
- Làm việc tại Hà Nội.
- Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm . (Ưu tiên Ứng viên đã có kinh nghiệm đã tham gia thiết kế Nội thất Khách sạn, Resort)
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Autocad, Sketchup,
- Có Mong muốn được theo nghề nghiêm túc, tính cách trung thực, kiên trì, tích cực
- Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, đam mê công việc.
- Chịu được áp lực trong công việc, có kỹ năng quản lý kiểm soát công việc.
*** Quyền lợi:
Tại BBarchitects Thì Được Hưởng Những Gì
