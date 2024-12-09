Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Clearwater Metal VN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô Cn2, Kcn Mai Trung, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát hiện trạng dự án, thu thập dữ liệu theo yêu cầu

Lên ý tưởng, tư vấn, triển khai các phương án, bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D

Triển khai hoàn thiện bản vẽ thi công công trình nhà dân dụng và nhà xưởng công nghiệp

Cập nhật xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc

Thảo luận và trình bày ý tưởng, đồng thời tiếp nhận và chỉnh sửa theo phản hồi

Các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành có liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Nhiệt tình trong công việc, có mong muốn gắn bó lâu dài cùng Công ty.

Tại Công ty CP Clearwater Metal VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 Tháng

Thời gian làm việc: 8:00-17:00

Đồng nghiệp: Đồng nghiệp thân thiện, đào tạo giúp đỡ người mới.

Phúc lợi: Có KTX miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, điện nước.

Có cơ trưa tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Clearwater Metal VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.