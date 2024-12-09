Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Clearwater Metal VN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Clearwater Metal VN
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP Clearwater Metal VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô Cn2, Kcn Mai Trung, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát hiện trạng dự án, thu thập dữ liệu theo yêu cầu
Lên ý tưởng, tư vấn, triển khai các phương án, bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D
Triển khai hoàn thiện bản vẽ thi công công trình nhà dân dụng và nhà xưởng công nghiệp
Cập nhật xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc
Thảo luận và trình bày ý tưởng, đồng thời tiếp nhận và chỉnh sửa theo phản hồi
Các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành có liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường
Nhiệt tình trong công việc, có mong muốn gắn bó lâu dài cùng Công ty.

Tại Công ty CP Clearwater Metal VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 Tháng
Thời gian làm việc: 8:00-17:00
Đồng nghiệp: Đồng nghiệp thân thiện, đào tạo giúp đỡ người mới.
Phúc lợi: Có KTX miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, điện nước.
Có cơ trưa tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Clearwater Metal VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Clearwater Metal VN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô Cn2, Kcn Mai Trung, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

