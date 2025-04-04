Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 320, Đ. Mỹ Phước – Tân Vạn, KP. 06, P. Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, triển khai bản vẽ thiết kế và lập thiết minh thiết kế các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp

Đề xuất các phương án thiết kế ý tưởng, vẽ phối cảnh, vẽ 2D, 3D, ngoại thất, nội thất

Đặc biệt thiết kế trường học, nhà xưởng, nhà phố,….

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành kiến trúc

Trình độ học vấn:

Có kiến thức chung về hoạch định, thiết kế dự án….

Sử dụng thành thạo các phần mềm Revit, SketchUp, AutoCAD

Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi.

Có kinh nghiệm là một lợi thế (Không bắt buộc)

Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc thực tập sinh

Tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, tư do phát triển bản thân

Môi trường và đồng nghiệp thân thiện, tinh thần teamwork

Thưởng lễ, tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin