Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 320, Đ. Mỹ Phước – Tân Vạn, KP. 06, P. Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế, triển khai bản vẽ thiết kế và lập thiết minh thiết kế các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp
Đề xuất các phương án thiết kế ý tưởng, vẽ phối cảnh, vẽ 2D, 3D, ngoại thất, nội thất
Đặc biệt thiết kế trường học, nhà xưởng, nhà phố,....
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành kiến trúc
Trình độ học vấn:
Có kiến thức chung về hoạch định, thiết kế dự án....
Sử dụng thành thạo các phần mềm Revit, SketchUp, AutoCAD
Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi.
Có kinh nghiệm là một lợi thế (Không bắt buộc)
Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc thực tập sinh

Tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, tư do phát triển bản thân
Môi trường và đồng nghiệp thân thiện, tinh thần teamwork
Thưởng lễ, tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Nhật Huy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 320 Mỹ Phước Tân Vạn, phường Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kien-truc-su-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job347099
