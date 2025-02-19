Tuyển Kiến trúc sư JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - 183 Lê Thánh Tông,Máy Chai,Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế nội thất, diễn họa 3D phối cảnh

- Khảo sát hiện trạng và tư vấn cho khách hàng về thiết kế.

- Hoàn thành công việc được giao theo đúng tiến độ quy định về thời gian và chất lượng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê và yêu thích thiết kế.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản AutoCAD, 3Ds Max và Photoshop, Sketchup

- Có hiểu biết căn bản về thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực công việc.

- Có kĩ năng chụp ảnh và biết sử dụng máy ảnh là một lợi thế

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 8-15tr + phần trăm công trình

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động và theo quy định của công ty

- Chế độ khen thưởng theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

