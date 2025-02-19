Tuyển Kiến trúc sư JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại JobsGO Recruit
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- 183 Lê Thánh Tông,Máy Chai,Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Lên ý tưởng thiết kế nội thất, diễn họa 3D phối cảnh
- Khảo sát hiện trạng và tư vấn cho khách hàng về thiết kế.
- Hoàn thành công việc được giao theo đúng tiến độ quy định về thời gian và chất lượng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê và yêu thích thiết kế.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản AutoCAD, 3Ds Max và Photoshop, Sketchup
- Có hiểu biết căn bản về thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực công việc.
- Có kĩ năng chụp ảnh và biết sử dụng máy ảnh là một lợi thế
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập 8-15tr + phần trăm công trình
- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động và theo quy định của công ty
- Chế độ khen thưởng theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
