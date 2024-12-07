Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Mô tả Công việc

· Lập kế hoạch công tác thực hiện đảm bảo an toàn phối hợp giữa Phòng An toàn và Ban chỉ huy để xây dựng hệ thống an toàn VSLĐ và an ninh của công trường.

· Đề xuất hướng xử lý khi có sự cố xảy ra tại công trình, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động tại nơi làm việc.

· Thực hiện giám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện các công tác an toàn tại công trình, đảm bảo An toàn, an ninh trên công trường thực hiện hiệu quả

· Tham gia công tác đào tạo, huấn luyện, tập huấn an toàn vệ sinh lao động, môi trường, PCCC cho đội ngũ nhân viên định kỳ tại công trình.

· Thường xuyên kiểm tra thiết bị, dụng cụ và vật liệu nhằm đảm bảo chất lượng và sự an toàn cao nhất.

· Chịu trách nhiệm tổng thể về an toàn lao động, báo cáo với ban quản lý

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

BẮT BUỘC

· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động, Xây dựng; hoặc từng làm an toàn tại các dự án/công trình

· Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

· Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức quản lý và làm việc nhóm tốt;

ƯU TIÊN

· Có kinh nghiệm về thiết kế, lên bản vẽ văn phòng, nhà ở ( cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực)

THÔNG TIN KHÁC:

· Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Chelsea Residecens, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Hà Nội

· Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8h-17h) nghỉ trưa 1 tiếng

Thứ 7 (8h-12h) 1 ngày/tháng

(Sẽ có phát sinh tùy thuộc vào công trình dự án)

· Lương từ 12.000.000 - 16.000.000 (thỏa thuận theo năng lực ứng viên)

· Trang bị phương tiện làm việc: máy vi tính , điện thoại, xe đi gặp khách hàng

· Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... khi trở thành nhân viên chính thức

· Bảo hiểm PIT

· Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty, công đoàn

