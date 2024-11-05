Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về ATLĐ và VSLĐ, PCCC trước Ban an toàn, CHT và Quản lý dự án.

Phối hợp với các bộ phận khác trong Ban chỉ huy công trường để theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở tuân thủ nội quy ATLĐ và VSLĐ trong quá trình thi công.

Lập kế hoạch, biện pháp ATLĐ, VSLĐ, phòng cháy chữa cháy (PCCC), an ninh trật tự (ANTT) cho công trường. Tính toán khối lượng đề xuất nhu cầu vật tư thiết bị phục vụ cho công tác ATLĐ.

Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết giải quyết các sự cố (nếu có) xảy ra tại công trường liên quan đến ATLĐ, VSLĐ.

Triển khai các biển báo, cảnh báo và các biện pháp đảm bảo ATLĐ, VSLĐ, PCCC. Phổ biến nội quy công trường, chế tài và quy trình sử dụng các máy móc thiết bị... cho toàn bộ nhân viên, thầu phụ đang thi công tại công trường.

Lập và quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến ANTĐ, phòng chống cháy nổ tại công trường theo đúng qui định pháp luật. Thay mặt ban chỉ huy giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác pháp lý, hồ sơ an toàn lao động.

Cập nhật danh sách CBNV làm việc trên công trường để tiến hành tổ chức huấn luyện ATLĐ và VSLĐ, ký cam kết ATLĐ.

Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn các máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư thi công tại công trường.

Luôn bám sát các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thi công để nhắc nhở CBNV chấp hành đúng nội quy ATLĐ.

Kiểm soát việc ra vào công trường, đảm bảo chỉ có các nhân sự được giao nhiệm vụ và người liên quan mới được ra vào công trường.

Kiểm soát, huấn luyện bảo vệ hướng dẫn khách đến liên hệ công tác gặp đúng nhân sự cần gặp, thực hiện đúng các quy định, nội quy của công trường.

Yêu cầu đi dự án tỉnh

Tốt nghiệp cao đẳng, đại họcmột trong các chuyên ngành: Kỹ sư Bảo hộ lao động; Kỹ sưXây dựng DD&CN hoặc các chuyên ngành liên quan, có chứng chỉ an toàn lao động và am hiểu pháp luật, pháp lý Nhà nước về ATVSLĐ-PCCC.

Hơn 2 năm kinh nghiệmở vị trí tương đương.

Kỹ năng khác: biết lập kế hoạch và biện pháp an toàn.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad.

Nhanh nhẹn,chịu khó làm việc dưới áp lực cao, sức khỏe tốt, có tinh thần cầu tiến

Trung thực, quyết đoán và cẩn thận.

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Dầu khí

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh