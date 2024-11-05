Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 108 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về ATLĐ và VSLĐ, PCCC trước Ban an toàn, CHT và Quản lý dự án.
Phối hợp với các bộ phận khác trong Ban chỉ huy công trường để theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở tuân thủ nội quy ATLĐ và VSLĐ trong quá trình thi công.
Lập kế hoạch, biện pháp ATLĐ, VSLĐ, phòng cháy chữa cháy (PCCC), an ninh trật tự (ANTT) cho công trường. Tính toán khối lượng đề xuất nhu cầu vật tư thiết bị phục vụ cho công tác ATLĐ.
Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết giải quyết các sự cố (nếu có) xảy ra tại công trường liên quan đến ATLĐ, VSLĐ.
Triển khai các biển báo, cảnh báo và các biện pháp đảm bảo ATLĐ, VSLĐ, PCCC. Phổ biến nội quy công trường, chế tài và quy trình sử dụng các máy móc thiết bị... cho toàn bộ nhân viên, thầu phụ đang thi công tại công trường.
Lập và quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến ANTĐ, phòng chống cháy nổ tại công trường theo đúng qui định pháp luật. Thay mặt ban chỉ huy giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác pháp lý, hồ sơ an toàn lao động.
Cập nhật danh sách CBNV làm việc trên công trường để tiến hành tổ chức huấn luyện ATLĐ và VSLĐ, ký cam kết ATLĐ.
Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn các máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư thi công tại công trường.
Luôn bám sát các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thi công để nhắc nhở CBNV chấp hành đúng nội quy ATLĐ.
Kiểm soát việc ra vào công trường, đảm bảo chỉ có các nhân sự được giao nhiệm vụ và người liên quan mới được ra vào công trường.
Kiểm soát, huấn luyện bảo vệ hướng dẫn khách đến liên hệ công tác gặp đúng nhân sự cần gặp, thực hiện đúng các quy định, nội quy của công trường.
Yêu cầu đi dự án tỉnh
Tốt nghiệp cao đẳng, đại họcmột trong các chuyên ngành: Kỹ sư Bảo hộ lao động; Kỹ sưXây dựng DD&CN hoặc các chuyên ngành liên quan, có chứng chỉ an toàn lao động và am hiểu pháp luật, pháp lý Nhà nước về ATVSLĐ-PCCC.
Hơn 2 năm kinh nghiệmở vị trí tương đương.
Kỹ năng khác: biết lập kế hoạch và biện pháp an toàn.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad.
Nhanh nhẹn,chịu khó làm việc dưới áp lực cao, sức khỏe tốt, có tinh thần cầu tiến
Trung thực, quyết đoán và cẩn thận.
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Dầu khí
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương

Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 106-108 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

