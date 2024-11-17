Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 11.01, Lầu 11, Tòa nhà IPC, 1489 đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý hồ sơ,Lập kế hoạch và huấn luyện an toàn

Quản lý và cập nhật hồ sơ an toàn liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động, thiết bị máy móc có yêu cầu về an toàn lao động.

Lập hồ sơ an toàn cho nhân viên, đảm bảo đầy đủ và chính xác.

Lập kế hoạch huấn luyện an toàn định kỳ cho nhân viên và huấn luyện cho nhân viên mới.

Tổ chức và thực hiện các khóa huấn luyện an toàn, bao gồm hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và các quy trình an toàn.

Cấp phát và theo dõi việc sử dụng PPE cho nhân viên.

Kiểm soát thiết bị và kiểm định chất lượng

Lập danh sách và theo dõi các thiết bị cần kiểm định an toàn.

Đề xuất và theo dõi quá trình thực hiện kiểm định thiết bị, đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng an toàn.

Kiểm tra hồ sơ HSE liên quan để chuẩn bị đón tiếp các đoàn thanh tra.

Chuẩn bị và cung cấp hồ sơ liên quan theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Điều chỉnh và cập nhật hồ sơ HSE sau khi kết thúc thanh tra.

Test mẫu nước lò hơi và kiểm kê hóa chất định kỳ.

Đề xuất cấp mới hóa chất khi đến hạn sử dụng và đảm bảo sự an toàn trong việc lưu trữ và sử dụng hóa chất.

Báo cáo

Các báo cáo công việc liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 25 - 35 tuổi

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HSE

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất than đá, khí đốt và lò hơi.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật / môi trường / an toàn (bảo hộ) lao động, có hiểu biết về hệ thống ISO, OHSAS.

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PPT.

Trung thực, kỷ luật, cẩn thận.

Sẵn sàng đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: hấp dẫn theo năng lực

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (T2 - sáng T7), nghỉ trưa 90p

Chính sách công tác phí rõ ràng

12 ngày nghỉ phép/năm,

Thưởng tháng 13,Thưởng vào các dịp lễ, tết, 1/6, trung thu, quốc tế thiếu nhi, tết cổ truyền, 8/3, 20/10, quà tặng vào ngày sinh nhật, ….

Thưởng thâm niên và các chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản, …

Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến

Các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Teambuilding/du lịch hàng năm, …

Cấp phát laptop làm việc

Công ty đang mở rộng/ phát triển nên cơ hội thăng tiến cho lên những vị trí cấp Quản lý cho nội bộ nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

