Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings FAST500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc tại Vũng Tàu và các tỉnh lân cận, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tổ chức Giám sát tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công công trình.

- Lập biện pháp thi công các công trình.

- Kiểm soát hồ sơ chất lượng công trình.

- Thực hiện công tác lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.

- Thực hiện bóc tách khối lượng, Lập dự toán công trình cấp thoát nước

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành KS điện, KS cấp thoát nước tại các trường Đại học: Đại học Bách khoa, Sư phạm Kỹ thuật, Giao thông Vận tải, ĐH Thủy Lợi hoặc tương đương.

Ưu tiên có chứng chỉ năng lực lắp đặt thiết bị công trình hạng 1-2-3

Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên tại vị trí ứng tuyển

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings FAST500 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên

- Lương tháng 13 và thưởng các ngày lễ tết;

- Tăng lương theo năng lực;

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings FAST500

