Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty TNHH Đầu tư Phát Triển công nghệ Suntech VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 31, Tòa Nhà Elipse, Số 110 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao,, Hà Đông

- Giám sát, Quản lý nhà thầu thi công hệ thống MEPF bao gồm hệ thống Điện, thông gió, PCCC, Cấp thoát nước.

- Kiểm tra bản vẽ thiết kế.

- Lập bản vẽ Shopdrawing cho các hạng mục triển khai thi công

- Lập và thực hiện hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công.

- Lập biện pháp thi công - thực hiện và giám sát theo biện pháp thi công, tiến độ thi công tổng thể + chi tiết, biện pháp ATLĐ.

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công tác xây dựng về chất lượng, tiến độ, ATLĐ-VSLĐ.

- Kiểm tra khối lượng hoàn thành của các thầu phụ.

- Kiểm tra và tính toán khối lượng yêu cầu vật tư cần thiết phục vụ thi công hàng ngày, tuần.

- Lập báo cáo tiến độ công việc ngày, tuần, tháng.

- Phối hợp với tất cả các nhóm (nhà thầu, tổ đội thi công, TVGS...), các bên để quản lý công việc theo tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt.

- Chủ động sắp xếp, bố trí vật tư trên công trường và đốc thúc công việc các tổ đội thi công theo tiến độ.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường khối kỹ thuật chuyên ngành tuyển dụng

- Có kinh nghiệm làm các dự án nhà cao tầng, office, khách sạn,... (từ 1,2 dự án hoặc kinh nghiệm 1 năm trở lên)

- Nhanh nhẹn, linh hoạt , kịp thời trong công việc

- Làm việc tại các công trình theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo

- Mức lương: upto 18tr (theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn)

- Được đóng BHXH 100% sau thử việc

- Thưởng và tăng lương theo quy chế công ty và năng lực nhân viên

- Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

- Thời gian làm việc: sáng: 8h-12h, chiều:13h-17h ,từ thứ 2 đến sáng thứ 7

