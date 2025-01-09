Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Kiểm tra khối lượng thanh toán nhà thầu ME;

• Kiểm tra khối lượng bản vẽ thiết kế cùng nhà thầu lập khối lượng dự trù mảng ME;

• Kiểm tra giám sát các công việc của nhà thầu tại công trường;

• Quản lý hồ sơ, thi công, hồ sơ hoàn công, quyết toán;

• Kiểm tra công tác thi công cơ điện của các dự án nhà cao tầng;

• Các công việc khác phát sinh trong quá trình làm việc;

• Thực hiện công việc khác theo phân công của phụ trách trực tiếp.

* Phỏng vấn trước Tết, có thể bắt đầu công việc sau Tết Nguyên Đán

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

• Đã tham gia quản lý ít nhất 01 công trình xây dựng dân dụng cấp I;

• Có ít nhất 7 năm tham gia hoạt động kỹ thuật liên tục, có 5 năm làm kỹ thuật thi công trực tiếp, hoặc tư vấn giám sát công trình dân dụng;

• Đã từng triển khai bản vẽ shopdrawing, lập khối lượng theo bản vẽ, và kiểm soát khối lượng thanh toán của nhà thầu;

Tại Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam

