Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: QW67+85V, QL1A, Nam Phong, Phú Xuyên, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Thiết kế, lập trình mạch và PLC theo thiết kế.
Chịu trách nhiệm tư vấn, giải đáp thông tin, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về mặt kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng, vận hành hoặc lỗi kỹ thuật của sản phẩm.
Đề xuất các phương án, sáng kiến trong công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho Công ty.
Phối hợp với các phòng ban khác trong Công ty xử lý kịp thời công việc.
Thực hiện các công việc khác do quản lý phòng kĩ thuật/BGĐ giao phó.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, cơ điện tử.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm.
Thông minh, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ.
Có khả năng làm việc ngoài giờ hành chính hoặc đi công tác ngoài tỉnh tùy theo tính chất của công việc.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm.
Thông minh, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ.
Có khả năng làm việc ngoài giờ hành chính hoặc đi công tác ngoài tỉnh tùy theo tính chất của công việc.
Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng.
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,...) và theo chính sách của công ty.
Được cung cấp các dụng cụ, vật dụng chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu công việc.
Làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp xúc với các trang thiết bị điện tử cao cấp, với nhiều kiến thức mới, và chuyên sâu hơn về điện tử
Làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 tới thứ 6 và sáng thứ 7 (8h-12h) (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật), nghỉ các ngày lễ tết (hưởng full lương).
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,...) và theo chính sách của công ty.
Được cung cấp các dụng cụ, vật dụng chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu công việc.
Làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp xúc với các trang thiết bị điện tử cao cấp, với nhiều kiến thức mới, và chuyên sâu hơn về điện tử
Làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 tới thứ 6 và sáng thứ 7 (8h-12h) (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật), nghỉ các ngày lễ tết (hưởng full lương).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI