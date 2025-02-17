Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: QW67+85V, QL1A, Nam Phong, Phú Xuyên, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thiết kế, lập trình mạch và PLC theo thiết kế.

Chịu trách nhiệm tư vấn, giải đáp thông tin, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về mặt kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng, vận hành hoặc lỗi kỹ thuật của sản phẩm.

Đề xuất các phương án, sáng kiến trong công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho Công ty.

Phối hợp với các phòng ban khác trong Công ty xử lý kịp thời công việc.

Thực hiện các công việc khác do quản lý phòng kĩ thuật/BGĐ giao phó.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, cơ điện tử.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm.

Thông minh, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ.

Có khả năng làm việc ngoài giờ hành chính hoặc đi công tác ngoài tỉnh tùy theo tính chất của công việc.

Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,...) và theo chính sách của công ty.

Được cung cấp các dụng cụ, vật dụng chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu công việc.

Làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp xúc với các trang thiết bị điện tử cao cấp, với nhiều kiến thức mới, và chuyên sâu hơn về điện tử

Làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 tới thứ 6 và sáng thứ 7 (8h-12h) (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật), nghỉ các ngày lễ tết (hưởng full lương).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin