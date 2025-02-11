Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Golden Field, Số 24 P. Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kỹ sư cơ điện

Chịu sự phân công nhiệm vụ trực tiếp của Cấp Quản lý và chịu trách nhiệm trước những công việc được giao, cụ thể như sau:

Lập và triển khai tiến độ bản vẽ thi công, nhân lực, vật tư phục vụ cho công tác thi công hạng mục M&E tại công trình;

Giám sát chất lượng thi công, giám sát tiến độ và biện pháp thi công;

Vẽ bản vẽ thi công (shop drawing) và hoàn công (As-built drawing);

Bóc tách khối lượng vật tư;

Thực hiện nghiệm thu nội bộ với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, công tác bảo vệ khối lượng;

Hồ sơ dự án (trình mẫu, nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc...);

Hồ sơ thanh quyết toán công trình;

Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường;

Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ/Điện/HVAC.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công – lắp đặt M&E cho các công trình tòa nhà cao tầng, văn phòng, gian hàng...

Thành thạo các phần mềm Autocad, phần mềm chuyên ngành.

Có khả năng quản lý, kiểm soát công việc, làm việc độc lập.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục với khách hàng.

Có thể đi công tác theo sự điều động của Công ty.

Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ, tham gia bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu.

Thưởng - căn cứ theo Lợi nhuận Công ty.

Đồng phục Công ty.

Những chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

