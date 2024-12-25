Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY LẮP HPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY LẮP HPE
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5 tòa nhà AC , Ngõ 78 , Phố Duy Tân , Cầu giấy , hà nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thiết kế cơ điện
Làm thầu
Báo giá
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 2 năm trở lên .
Thành thạo Autocad , Excel
Tiếng anh cơ bản để kiểm tra tài liệu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY LẮP HPE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng từ 12 triệu trở lên
Làm việc trong môi trường thân thiện , tích cực có nhiều cơ hội để phát triển bản thân
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được cử đi học nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY LẮP HPE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
