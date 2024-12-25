Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY LẮP HPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 tòa nhà AC , Ngõ 78 , Phố Duy Tân , Cầu giấy , hà nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thiết kế cơ điện

Làm thầu

Báo giá

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm trở lên .

Thành thạo Autocad , Excel

Tiếng anh cơ bản để kiểm tra tài liệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY LẮP HPE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng từ 12 triệu trở lên

Làm việc trong môi trường thân thiện , tích cực có nhiều cơ hội để phát triển bản thân

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được cử đi học nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY LẮP HPE

