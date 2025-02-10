Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 69 phố Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giám sát tiến độ, chất lượng, kỹ thuật các công trình nhà ở dân dụng, nhà xưởng

- Tổ chức thi công phần cơ điện cho các dự án của công ty

- Tính toán và kiểm soát khối lượng thi công của tổ đội và CĐT

- Tính, đặt hàng vật tư, vật liệu theo yêu cầu của công trường, dự án (phần cơ điện)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết đọc bản vẽ và triển khai công việc thi công/giám sát tại công trường

- Biết bóc tách khối lượng bản vẽ kỹ thuật xây dựng phần điện/nước, sử dụng thành thạo AutoCAD, Microsoft Office

- Có kinh nghiệm giám sát/kỹ thuật công trường từ 2-3 năm

- Chăm chỉ, ham học hỏi, cẩn thận, theo được yêu cầu về tiến độ, chất lượng của từng dự án

- Có kinh nghiệm/khả năng thiết kế hệ thống điện/nước là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10-15 triệu/tháng (chưa bao gồm phụ cấp)

- Đóng BHYT, BHXH theo đúng quy định của NN

- Hưởng đầy đủ các chính sách của công ty

- Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái, chuyên nghiệp

- Làm việc tại VP công ty/ hiện trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin