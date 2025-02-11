Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125D Minh Khai, tòa nhà Cơ Khí Xây Dựng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế bản vẽ shop, bóc khối lượng hệ thống cơ điện (HVAC, PCCC, điện, điện nhẹ...)

Kiểm tra, bóc tách, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu.

Lựa chọn và chuẩn bị chứng chỉ vật liệu đầu vào cho các loại vật tư vật liệu dùng cho công trình.

Tổ chức triển khai bản vẽ thi công, giám sát các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điện, PCCC, hệ thống Cấp thoát nước, điều hòa, thông gió... tại công trình được giao.

Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu.

Lập hồ sơ chất lượng các hạng mục thi công, bản vẽ hoàn công.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan của Công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Kỹ sư Cơ điện, Kỹ sư Hệ thống Điện, Điện tự động hóa, Thiết bị điện, ...;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại đơn vị Thi công Xây dựng, Quản lý các Dự án về cơ điện

Am hiểu về hệ thống thiết bị cơ – điện (Điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, điều hòa không khí, an ninh, PCCC...)

Sử dung thành thạo Autocad, biết triển khai bản vẽ SHOP, bản vẽ COMBINE...

Có kỹ năng đọc bản vẽ, đọc tài liệu kỹ thuật; biết chủ động tổ chức, kiểm soát và thích ứng công việc;

Có khả năng đi công tác ngắn ngày.

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận từ 8 - 15tr

Thưởng hiệu quả dự án, Thưởng kết quả công việc và mức độ đóng góp đối với công ty, thưởng tháng 13 và thưởng đặc biệt khi đạt thành tích cao trong công việc.

Được đào tạo và tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức và tay nghề làm việc

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên môn cao hơn, thu nhập và chế độ cao hơn khi dày dặn kinh nghiệm

Được hưởng các chế độ phúc lợi mở rộng như: thưởng lễ tết, lễ...

Được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép theo quy định

Có các chương trình đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ lâu năm (du lịch, nghỉ dưỡng)

Công ty có chế độ hỗ trợ nhân viên ổn định cuộc sống khi có gia đình (đối với các nhân viên gắn bó)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

