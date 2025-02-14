Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 201, Tòa nhà An Bình Plaza – 97 Trần Bình – Nam Từ Liêm - Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Có kiến thức về cải tiến thiết bị máy móc

- Bóc tách khối lượng, báo giá

- Bảo dưỡng hệ thống điện, điều hòa không khi

- Sẽ được đào tạo, hướng dẫn công việc cụ thể khi nhận việc

- Mọi thông tin chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6: 8h00- 17h00, thứ 7: 8h00- 12h00

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Điện tự động, Cơ điện, Nhiệt lạnh

- Kinh nghiệm từ 2 – 5 năm tại vị trí tương đương.

- Có kiến thức về: vận hành bảo trì, sửa chữa máy phát điện, hệ thống chuyển đổi nguồn ATS, tủ phân phối hạ thế, hệ thống Busway, Hệ thống phòng cháy- chữa cháy, hệ thống bơm, quạt thông gió các loại, hệ thống nhiệt lạnh (đối tượng khách hàng chủ yếu của công ty là Các nhà máy thuộc các khu công nghiệp, các tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp, Đại sứ quán...)

