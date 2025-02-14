Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 201, Tòa nhà An Bình Plaza – 97 Trần Bình – Nam Từ Liêm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Có kiến thức về cải tiến thiết bị máy móc
- Bóc tách khối lượng, báo giá
- Bảo dưỡng hệ thống điện, điều hòa không khi
- Sẽ được đào tạo, hướng dẫn công việc cụ thể khi nhận việc
- Mọi thông tin chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6: 8h00- 17h00, thứ 7: 8h00- 12h00
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Điện tự động, Cơ điện, Nhiệt lạnh
- Kinh nghiệm từ 2 – 5 năm tại vị trí tương đương.
- Có kiến thức về: vận hành bảo trì, sửa chữa máy phát điện, hệ thống chuyển đổi nguồn ATS, tủ phân phối hạ thế, hệ thống Busway, Hệ thống phòng cháy- chữa cháy, hệ thống bơm, quạt thông gió các loại, hệ thống nhiệt lạnh (đối tượng khách hàng chủ yếu của công ty là Các nhà máy thuộc các khu công nghiệp, các tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp, Đại sứ quán...)
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
