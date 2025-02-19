Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG GIANG
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Kỹ sư cơ điện

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

- Tuyên Quang, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nơi làm việc: Dự án Bệnh viện đa khoa - tỉnh Tuyên Quang(Dự án thi công 02 năm).Sau dự án làm các dự án của công ty tại HCM
• Khảo sát mặt bằng thi công, lập bản vẽ & kế hoạch
• Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng công trường.
• Giám sát công việc theo tính hệ thống và an toàn trên công trường.
• Hỗ trợ Chủ đầu tư sử dụng các thiết bị & kỹ thuật trong quá trình bàn giao & nghiệm thu.
• Phối hợp hồ sơ nghiệm thu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu công việc, hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình.
• Bóc tách khối lượng thi công, lập dự trù vật tư, thiết bị thi công, lập bảng chi tiết/ bảng kê khối lượng cho công trường.
• Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc và quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học/ CĐ chuyên ngành điện công nghiệp, kỹ thuật điện.
- Sử dụng tốt Autocad, Excel,...
- Kinh nghiệm: 5 - 7 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực điện công nghiệp công trình

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH đầy đủ, nghỉ mát theo quy định
- Được hưởng đầy đủ chế độ ngày nghỉ lễ, tết, tăng ca
- Môi trường làm việc trẻ, năng động ( Toàn nhân viên trẻ, vui vẻ, hoà đồng)
Mức lương: Từ 20.000.000 - 30.000.000 vnđ, tuỳ theo năng lực, kinh nghiệm thực tế.( Cam kết không nợ lương).Công tác tỉnh có hỗ trợ đầy đủ chi phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 276/121/16 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

