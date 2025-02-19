Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Nơi làm việc: Dự án Bệnh viện đa khoa - tỉnh Tuyên Quang(Dự án thi công 02 năm).Sau dự án làm các dự án của công ty tại HCM

• Khảo sát mặt bằng thi công, lập bản vẽ & kế hoạch

• Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng công trường.

• Giám sát công việc theo tính hệ thống và an toàn trên công trường.

• Hỗ trợ Chủ đầu tư sử dụng các thiết bị & kỹ thuật trong quá trình bàn giao & nghiệm thu.

• Phối hợp hồ sơ nghiệm thu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu công việc, hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình.

• Bóc tách khối lượng thi công, lập dự trù vật tư, thiết bị thi công, lập bảng chi tiết/ bảng kê khối lượng cho công trường.

• Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc và quản lý trực tiếp.

- Trình độ Đại học/ CĐ chuyên ngành điện công nghiệp, kỹ thuật điện.

- Sử dụng tốt Autocad, Excel,...

- Kinh nghiệm: 5 - 7 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực điện công nghiệp công trình

- Đóng BHXH đầy đủ, nghỉ mát theo quy định

- Được hưởng đầy đủ chế độ ngày nghỉ lễ, tết, tăng ca

- Môi trường làm việc trẻ, năng động ( Toàn nhân viên trẻ, vui vẻ, hoà đồng)

Mức lương: Từ 20.000.000 - 30.000.000 vnđ, tuỳ theo năng lực, kinh nghiệm thực tế.( Cam kết không nợ lương).Công tác tỉnh có hỗ trợ đầy đủ chi phí.

