Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện lạnh Hồng Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện lạnh Hồng Phúc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Kỹ sư QS
- Triển khai bản vẽ thi công (Shop Drawing) trên cơ sở bản vẽ thiết kế (Tender) có sẵn;
- Bóc tách khối lượng dựa trên bản vẽ thi công, lên kế hoạch đặt hàng vật tư thi công nhập về công trình;
- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành.
- Chuẩn bị hồ sơ và bản vẽ hoàn công để bảo vệ khối lượng với tư vấn giám sát CĐT và ban quản lý CĐT.
- Chuẩn bị hồ sơ thanh toán và bảo vệ hồ sơ thanh toán
- Phối hợp với Phòng/Ban kiểm tra tính giá thành thực tế thi công so với kế hoạch và bảo vệ với chủ đầu tư.
- Lập biên bản nghiệm thu và các hồ sơ giấy tờ đi kèm theo từng giai đoạn.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Kỹ sư Giám sát
- Giám sát thi công Hệ thống cơ điện; Hệ thống điều hòa thông gió cho các công trình dân dụng và công nghiệp;
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện lạnh Hồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện lạnh Hồng Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI