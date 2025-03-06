Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện lạnh Hồng Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Kỹ sư QS

- Triển khai bản vẽ thi công (Shop Drawing) trên cơ sở bản vẽ thiết kế (Tender) có sẵn;

- Bóc tách khối lượng dựa trên bản vẽ thi công, lên kế hoạch đặt hàng vật tư thi công nhập về công trình;

- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành.

- Chuẩn bị hồ sơ và bản vẽ hoàn công để bảo vệ khối lượng với tư vấn giám sát CĐT và ban quản lý CĐT.

- Chuẩn bị hồ sơ thanh toán và bảo vệ hồ sơ thanh toán

- Phối hợp với Phòng/Ban kiểm tra tính giá thành thực tế thi công so với kế hoạch và bảo vệ với chủ đầu tư.

- Lập biên bản nghiệm thu và các hồ sơ giấy tờ đi kèm theo từng giai đoạn.

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Kỹ sư Giám sát

- Giám sát thi công Hệ thống cơ điện; Hệ thống điều hòa thông gió cho các công trình dân dụng và công nghiệp;