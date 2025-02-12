Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Cát Lái,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đọc, hiểu hồ sơ mời thầu: Bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật, phạm vi công việc...
- Bóc tách khối lượng theo hồ sơ mời thầu.
- Làm việc với các đơn vị cung ứng thiết bị, vật tư để lựa chọn phương án kỹ thuật phù hợp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan (Biết tính toán thiết kế là 1 lợi thế)
- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm.
- Tinh thần trách nhiệm, tự giác.
- Kỹ năng vi tính thành thạo: Autocad, Revit (lợi thế), excel...
- Nắm các quy chuẩn, tiêu chuẩn của ngành CTN, PCCC.
Tại CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tùy theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn
- BHXH full lương, bảo hiểm PVI, ...
- Được tham gia các hoạt động thể thao, du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM
