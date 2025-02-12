Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cát Lái,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc, hiểu hồ sơ mời thầu: Bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật, phạm vi công việc...

- Bóc tách khối lượng theo hồ sơ mời thầu.

- Làm việc với các đơn vị cung ứng thiết bị, vật tư để lựa chọn phương án kỹ thuật phù hợp.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan (Biết tính toán thiết kế là 1 lợi thế)

- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm.

- Tinh thần trách nhiệm, tự giác.

- Kỹ năng vi tính thành thạo: Autocad, Revit (lợi thế), excel...

- Nắm các quy chuẩn, tiêu chuẩn của ngành CTN, PCCC.

Tại CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tùy theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn

- BHXH full lương, bảo hiểm PVI, ...

- Được tham gia các hoạt động thể thao, du lịch hàng năm...

