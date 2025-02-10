Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Feddy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Lương cơ bản: 8~9 triệu/tháng chưa bao gồm phụ cấp & thưởng Bonus;

- Triển khai kế hoạch bán hàng/KPI cho đội ngũ, tìm kiếm khách hàng mới theo kế hoạch;

- Trưng bày, triển khai các chương trình khuyến mãi theo từng khách hàng;

- Đảm bảo hàng hóa đầy đủ/tối đa hóa thị phần tại khu vực mình phụ trách;

- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng;

- Chủ động khảo sát thị trường/đánh giá khách hàng tiềm năng;

- Báo cáo sản lượng và doanh số bán mỗi ngày cho quản lý trực tiếp;

- Phối hợp xử lý nhanh chóng các vấn đề liên quan, phát sinh tại cửa hàng mình phụ trách;

- Đảm bảo đội ngũ thành thạo trong trưng bày hàng hóa và tư vấn bán hàng tại Meat Shop được giao;

- Quản lý các trang thiết bị phục vụ cho công việc bán hàng tại Meat Shop được giao;

- Đào tạo và phát triển đội ngũ mình quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cóít nhất 02 năm kinh nghiệm tương đương tại các chuỗi bán lẻ;

- Có khả năng quản lý, giám sát, kiểm tra công việc;

- Có kinh nghệm về bán lẻ thực phẩm là một lợi thế;

- Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc với tinh thần đội nhóm;

- Cần cù, chịu khó và trung thực trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Feddy Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc theo quy định tại cửa hàng;

Chính sách & chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Feddy

