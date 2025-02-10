Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Feddy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty TNHH Feddy
- Hồ Chí Minh:
- 39 Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Lương cơ bản: 8~9 triệu/tháng chưa bao gồm phụ cấp & thưởng Bonus;
- Triển khai kế hoạch bán hàng/KPI cho đội ngũ, tìm kiếm khách hàng mới theo kế hoạch;
- Trưng bày, triển khai các chương trình khuyến mãi theo từng khách hàng;
- Đảm bảo hàng hóa đầy đủ/tối đa hóa thị phần tại khu vực mình phụ trách;
- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng;
- Chủ động khảo sát thị trường/đánh giá khách hàng tiềm năng;
- Báo cáo sản lượng và doanh số bán mỗi ngày cho quản lý trực tiếp;
- Phối hợp xử lý nhanh chóng các vấn đề liên quan, phát sinh tại cửa hàng mình phụ trách;
- Đảm bảo đội ngũ thành thạo trong trưng bày hàng hóa và tư vấn bán hàng tại Meat Shop được giao;
- Quản lý các trang thiết bị phục vụ cho công việc bán hàng tại Meat Shop được giao;
- Đào tạo và phát triển đội ngũ mình quản lý.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng quản lý, giám sát, kiểm tra công việc;
- Có kinh nghệm về bán lẻ thực phẩm là một lợi thế;
- Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc với tinh thần đội nhóm;
- Cần cù, chịu khó và trung thực trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Feddy Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách & chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Feddy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
