Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Ewt làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Ewt
- Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 400 - 600 USD
- Kỹ sư thiết kế; Tính toán và Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống Cơ Điện trong công trình.
+ Chuyên ngành Điện: Hệ thống cấp điện và điện nhẹ
+ Chuyên ngành Cơ: Điều hòa thông gió (HVAC), hệ thống cấp thoát nước .
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Quyền lợi:
- Thu nhập: Lương 10 - 16 triệu + thưởng + phụ cấp. Lương/thưởng xứng đáng theo năng lực và cống hiến.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
- Cơ hội học hỏi phát triển chuyên môn sâu.
- Được đóng bảo hiểm BHXH-BHYT và hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy định.
- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty: Thưởng Tết Âm lịch và các ngày lễ, tết, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau..…….
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến ½ ngày thứ 7.
- Vị trí làm việc: Cố định tại Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Ewt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Ewt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
