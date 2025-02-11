Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Ewt làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

- Kỹ sư thiết kế; Tính toán và Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống Cơ Điện trong công trình.

+ Chuyên ngành Điện: Hệ thống cấp điện và điện nhẹ

+ Chuyên ngành Cơ: Điều hòa thông gió (HVAC), hệ thống cấp thoát nước .

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Quyền lợi:

- Thu nhập: Lương 10 - 16 triệu + thưởng + phụ cấp. Lương/thưởng xứng đáng theo năng lực và cống hiến.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Cơ hội học hỏi phát triển chuyên môn sâu.

- Được đóng bảo hiểm BHXH-BHYT và hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy định.

- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty: Thưởng Tết Âm lịch và các ngày lễ, tết, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau..…….

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến ½ ngày thứ 7.

- Vị trí làm việc: Cố định tại Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.