Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD

• Cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho các thiết bị máy (ưu tiên bơm công nghiệp): khởi động, chạy thử, khắc phục sự cố và bảo trì sản phẩm.

• Hỗ trợ khách hàng lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh và tư vấn hệ thống thiết bị máy cơ điện (Ưu tiên bơm công nghiệp), hệ thống điện trong cơ sở làm việc.

• Xem xét các yêu cầu về phụ tùng thay thế.

• Chế tạo các phụ kiện máy bơm hoặc các sản phẩm liên quan như bảng điện.

• Tư vấn nâng cấp, thay thế thiết bị, cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống.

• Kiểm tra và theo dõi thường xuyên hệ thống thiết bị và hệ thống điện nhằm xử lý kịp thời các sự cố xảy ra.

• Sửa chữa, bảo trì nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết bị máy (ưu tiên bơm công nghiệp) tại nhà máy.

• Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành máy (ưu tiên bơm công nghiệp).

• Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận và ban Giám Đốc.