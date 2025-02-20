Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company
- Bình Dương: Đường N5, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Bảo trì hệ thống điện, cơ khí, hệ thống dây chuyền sản xuất của nhà máy
Thực hiện các dự án liên quan đến nhà máy
Báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ, phân tích và đề xuất cải tiến công việc.
Thực hiện theo yêu cầu công việc hàng ngày và sự chỉ đạo của cấp trên.
Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật, máy móc mình đang phụ trách.
Khi gặp sự cố máy móc phải đưa ra hướng giải quyết cho lãnh đạo.
Lên lịch bảo trì đúng thời gian theo nhà sản xuất khuyến cáo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên từng làm trong nhà máy sản xuất
Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các BHXH, BHYT, BH 24/24,…
Được cấp phát đồng phục theo quy định Công Ty.
Được tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của Công Ty.
Công Ty bao ăn trưa: ngon, sach sẽ, đảm bảo vệ sinh.
Thưởng lương tháng 13, thưởng ABC, thưởng theo doanh số.
Được nghỉ các ngày Lễ theo luật lao động.
Được tham gia các kỳ du lịch hàng năm của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
