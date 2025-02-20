Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường N5, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Bảo trì hệ thống điện, cơ khí, hệ thống dây chuyền sản xuất của nhà máy

Thực hiện các dự án liên quan đến nhà máy

Báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ, phân tích và đề xuất cải tiến công việc.

Thực hiện theo yêu cầu công việc hàng ngày và sự chỉ đạo của cấp trên.

Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật, máy móc mình đang phụ trách.

Khi gặp sự cố máy móc phải đưa ra hướng giải quyết cho lãnh đạo.

Lên lịch bảo trì đúng thời gian theo nhà sản xuất khuyến cáo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Ưu tiên các ứng viên từng làm trong nhà máy sản xuất

Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuân theo năng lực.

Tham gia đầy đủ các BHXH, BHYT, BH 24/24,…

Được cấp phát đồng phục theo quy định Công Ty.

Được tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của Công Ty.

Công Ty bao ăn trưa: ngon, sach sẽ, đảm bảo vệ sinh.

Thưởng lương tháng 13, thưởng ABC, thưởng theo doanh số.

Được nghỉ các ngày Lễ theo luật lao động.

Được tham gia các kỳ du lịch hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company

