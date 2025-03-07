Tuyển Kỹ sư điện Taikisha Vietnam Engineering làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Kỹ sư Giám sát Điện:

• Giám sát việc thi công hệ thống điện tại công trường

• Vẽ bản vẽ thi công, hoàn công

• Tính khối lượng vật tư cho việc thi công

• Thực hiện các nhiệm vụ công việc liên quan theo phân công

* Nơi làm việc: Xe đưa đón NV đi-về trong ngày đến các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương,...

＊＊ VÌ SAO BẠN SẼ YÊU THÍCH CÔNG VIỆC TẠI TAIKISHA ＊＊

• Làm việc trong một công ty nước ngoài năng động và phát triển nhanh

• Được đào tạo chuyên môn bởi các chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam cũng như được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm khác.

• Thu nhập cạnh tranh, phúc lợi tốt, môi trường làm việc ổn định lâu dài

• Được hỗ trợ thêm BH sức khỏe PVI, BH tai nạn 24/7 UIC

• Các phúc lợi khác:

+ Khám sức khỏe tổng quát hàng năm

+ Quà ngày thành lập Công ty: 1.000.000 VND

+ Quà trung thu: 1.000.000 VND