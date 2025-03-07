Tuyển Kỹ sư điện Taikisha Vietnam Engineering làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Taikisha Vietnam Engineering
- Bình Dương: VSIP 1, VSIP 2
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Kỹ sư Giám sát Điện:
• Giám sát việc thi công hệ thống điện tại công trường
• Vẽ bản vẽ thi công, hoàn công
• Tính khối lượng vật tư cho việc thi công
• Thực hiện các nhiệm vụ công việc liên quan theo phân công
* Nơi làm việc: Xe đưa đón NV đi-về trong ngày đến các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương,...
＊＊ VÌ SAO BẠN SẼ YÊU THÍCH CÔNG VIỆC TẠI TAIKISHA ＊＊
• Làm việc trong một công ty nước ngoài năng động và phát triển nhanh
• Được đào tạo chuyên môn bởi các chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam cũng như được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm khác.
• Thu nhập cạnh tranh, phúc lợi tốt, môi trường làm việc ổn định lâu dài
• Được hỗ trợ thêm BH sức khỏe PVI, BH tai nạn 24/7 UIC
• Các phúc lợi khác:
+ Khám sức khỏe tổng quát hàng năm
+ Quà ngày thành lập Công ty: 1.000.000 VND
+ Quà trung thu: 1.000.000 VND
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Taikisha Vietnam Engineering Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Taikisha Vietnam Engineering
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
