Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B

- 4A1

- CN, Đường DE1, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, đề xuất hiệu chỉnh những thiết kế các sản phẩm sản xuất trong nhà máy.
Kiểm tra các bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh và các định mức vật tư sản phẩm trước khi triển khai cho các đơn vị liên quan thi công.
Thông báo kịp thời về các thay đổi trong thiết kế cho các đơn vị thi công liên quan.
Theo dõi việc chế thử, hiệu chỉnh, khảo nghiệm đưa vào vận hành các mẫu đã chế thử.
Nghiên cứu kỹ thuật về công nghệ và định hướng đầu tư thiết bị, máy móc.
Lên bản vẽ phục vụ sản xuất
Kỹ sư điện: Số lượng tuyển 01
Kỹ sư Cơ khí: Số lượng tuyển 01

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ sư điện: Số lượng tuyển 01
Kỹ sư Cơ khí: Số lượng tuyển 01
Trung Cấp / Cao Đẳng Điện Công Nghiệp
Sử dụng phần mềm AutoCAD, xem hiểu bản vẽ thiết kế
Am hiểu về quy trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm
Hiểu về cơ chế hoạt động của máy móc, dây chuyền sản xuất.
Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo chúng được thực hiện đầy đủ.

Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch hàng năm, Phụ cấp, Xe đưa rước từ HCM
Chế độ thưởng Lễ - Tết, được đào tạo nâng cao, Tăng lương, Công tác phí
Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ
Các khoản trợ cấp khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, lễ tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B - 4A2 - DE1 - Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

