Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B - 4A1 - CN, Đường DE1, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, đề xuất hiệu chỉnh những thiết kế các sản phẩm sản xuất trong nhà máy.

Kiểm tra các bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh và các định mức vật tư sản phẩm trước khi triển khai cho các đơn vị liên quan thi công.

Thông báo kịp thời về các thay đổi trong thiết kế cho các đơn vị thi công liên quan.

Theo dõi việc chế thử, hiệu chỉnh, khảo nghiệm đưa vào vận hành các mẫu đã chế thử.

Nghiên cứu kỹ thuật về công nghệ và định hướng đầu tư thiết bị, máy móc.

Lên bản vẽ phục vụ sản xuất

Kỹ sư điện: Số lượng tuyển 01

Kỹ sư Cơ khí: Số lượng tuyển 01

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung Cấp / Cao Đẳng Điện Công Nghiệp

Sử dụng phần mềm AutoCAD, xem hiểu bản vẽ thiết kế

Am hiểu về quy trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm

Hiểu về cơ chế hoạt động của máy móc, dây chuyền sản xuất.

Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo chúng được thực hiện đầy đủ.

Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch hàng năm, Phụ cấp, Xe đưa rước từ HCM

Chế độ thưởng Lễ - Tết, được đào tạo nâng cao, Tăng lương, Công tác phí

Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ

Các khoản trợ cấp khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, lễ tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin