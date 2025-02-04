Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company
- Bình Dương: Lô B
- 4A1
- CN, Đường DE1, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, đề xuất hiệu chỉnh những thiết kế các sản phẩm sản xuất trong nhà máy.
Kiểm tra các bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh và các định mức vật tư sản phẩm trước khi triển khai cho các đơn vị liên quan thi công.
Thông báo kịp thời về các thay đổi trong thiết kế cho các đơn vị thi công liên quan.
Theo dõi việc chế thử, hiệu chỉnh, khảo nghiệm đưa vào vận hành các mẫu đã chế thử.
Nghiên cứu kỹ thuật về công nghệ và định hướng đầu tư thiết bị, máy móc.
Lên bản vẽ phục vụ sản xuất
Kỹ sư điện: Số lượng tuyển 01
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ sư Cơ khí: Số lượng tuyển 01
Trung Cấp / Cao Đẳng Điện Công Nghiệp
Sử dụng phần mềm AutoCAD, xem hiểu bản vẽ thiết kế
Am hiểu về quy trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm
Hiểu về cơ chế hoạt động của máy móc, dây chuyền sản xuất.
Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo chúng được thực hiện đầy đủ.
Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng Lễ - Tết, được đào tạo nâng cao, Tăng lương, Công tác phí
Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ
Các khoản trợ cấp khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, lễ tết ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company
