Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Kỹ sư điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Khảo sát và tư vấn cho khách hàng Lên giải pháp để thuyết trình với khách hàng Kê BOM thiết bị phục vụ dự án Vẽ sơ đồ khối - logic, timechart, sơ đồ thiết bị, sơ đồ đấu nối,... Lập trình PLC, viết giao diện HMI, lập trình vi mạch điện tử Viết phần mềm quản lý trên máy tính Nghiên cứu, tính toán các bài toán cho máy móc tự động hoá Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng Phối hợp với đồng nghiệp, các phòng ban để hoàn thành công việc của cả công ty Đề xuất và đóng góp định hướng phát triển công ty.
Khảo sát và tư vấn cho khách hàng
Lên giải pháp để thuyết trình với khách hàng
Kê BOM thiết bị phục vụ dự án
Vẽ sơ đồ khối - logic, timechart, sơ đồ thiết bị, sơ đồ đấu nối,...
Lập trình PLC, viết giao diện HMI, lập trình vi mạch điện tử
Viết phần mềm quản lý trên máy tính
Nghiên cứu, tính toán các bài toán cho máy móc tự động hoá
Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Phối hợp với đồng nghiệp, các phòng ban để hoàn thành công việc của cả công ty
Đề xuất và đóng góp định hướng phát triển công ty.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân, kỹ sư điện tử Có kiến thức vững về ngành điện tử, điện công nghiệp và điện tự động hoá Có đam mê và mục tiêu theo đuổi rõ ràng về lĩnh vực thiết kế tự động hoá Ham học hỏi, chịu được áp lực cao, làm việc độc lập và teamwork Đọc hiểu được tài liệu tiếng anh.
Cử nhân, kỹ sư điện tử
Có kiến thức vững về ngành điện tử, điện công nghiệp và điện tự động hoá
Có đam mê và mục tiêu theo đuổi rõ ràng về lĩnh vực thiết kế tự động hoá
Ham học hỏi, chịu được áp lực cao, làm việc độc lập và teamwork
Đọc hiểu được tài liệu tiếng anh.

Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ theo luật lao động hiện hành. Lương: từ 7 triệu đến 25 triệu ( theo năng lực và kết quả thực tế, thu nhập/tháng = lương cơ bản + làm thêm + thưởng dự án + thưởng cái tiến sáng tạo + thưởng thành tích,… ). Trong vòng 1 năm đầu, cứ 3 tháng được đánh giá và xét tăng lương nếu có 1 lần. Được đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn Được nghỉ 2 thứ 7 trong một tháng từ năm thứ 3 trở đi Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án theo hiệu quả công việc. Được hưởng chính sách phúc lợi theo chính sách công ty: sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể,… do công ty tổ chức
Được hưởng đầy đủ theo luật lao động hiện hành.
Lương: từ 7 triệu đến 25 triệu ( theo năng lực và kết quả thực tế, thu nhập/tháng = lương cơ bản + làm thêm + thưởng dự án + thưởng cái tiến sáng tạo + thưởng thành tích,… ). Trong vòng 1 năm đầu, cứ 3 tháng được đánh giá và xét tăng lương nếu có 1 lần.
Được đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
Được nghỉ 2 thứ 7 trong một tháng từ năm thứ 3 trở đi
Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án theo hiệu quả công việc.
Được hưởng chính sách phúc lợi theo chính sách công ty: sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể,… do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xã Trung Hoà, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dien-thu-nhap-7-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job227756
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Soundway
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Soundway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty TNHH Soundway
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Hạn nộp: 18/12/2025
Hà Nội Còn 84 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD Tập Đoàn Karofi Holding
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm