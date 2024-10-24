Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Khảo sát và tư vấn cho khách hàng Lên giải pháp để thuyết trình với khách hàng Kê BOM thiết bị phục vụ dự án Vẽ sơ đồ khối - logic, timechart, sơ đồ thiết bị, sơ đồ đấu nối,... Lập trình PLC, viết giao diện HMI, lập trình vi mạch điện tử Viết phần mềm quản lý trên máy tính Nghiên cứu, tính toán các bài toán cho máy móc tự động hoá Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng Phối hợp với đồng nghiệp, các phòng ban để hoàn thành công việc của cả công ty Đề xuất và đóng góp định hướng phát triển công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Cử nhân, kỹ sư điện tử Có kiến thức vững về ngành điện tử, điện công nghiệp và điện tự động hoá Có đam mê và mục tiêu theo đuổi rõ ràng về lĩnh vực thiết kế tự động hoá Ham học hỏi, chịu được áp lực cao, làm việc độc lập và teamwork Đọc hiểu được tài liệu tiếng anh.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hưởng đầy đủ theo luật lao động hiện hành. Lương: từ 7 triệu đến 25 triệu ( theo năng lực và kết quả thực tế, thu nhập/tháng = lương cơ bản + làm thêm + thưởng dự án + thưởng cái tiến sáng tạo + thưởng thành tích,… ). Trong vòng 1 năm đầu, cứ 3 tháng được đánh giá và xét tăng lương nếu có 1 lần. Được đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn Được nghỉ 2 thứ 7 trong một tháng từ năm thứ 3 trở đi Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án theo hiệu quả công việc. Được hưởng chính sách phúc lợi theo chính sách công ty: sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể,… do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển

