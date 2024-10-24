Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM
- Hưng Yên: Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Khảo sát và tư vấn cho khách hàng
Lên giải pháp để thuyết trình với khách hàng
Kê BOM thiết bị phục vụ dự án
Vẽ sơ đồ khối - logic, timechart, sơ đồ thiết bị, sơ đồ đấu nối,...
Lập trình PLC, viết giao diện HMI, lập trình vi mạch điện tử
Viết phần mềm quản lý trên máy tính
Nghiên cứu, tính toán các bài toán cho máy móc tự động hoá
Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Phối hợp với đồng nghiệp, các phòng ban để hoàn thành công việc của cả công ty
Đề xuất và đóng góp định hướng phát triển công ty.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cử nhân, kỹ sư điện tử
Có kiến thức vững về ngành điện tử, điện công nghiệp và điện tự động hoá
Có đam mê và mục tiêu theo đuổi rõ ràng về lĩnh vực thiết kế tự động hoá
Ham học hỏi, chịu được áp lực cao, làm việc độc lập và teamwork
Đọc hiểu được tài liệu tiếng anh.
Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ theo luật lao động hiện hành.
Lương: từ 7 triệu đến 25 triệu ( theo năng lực và kết quả thực tế, thu nhập/tháng = lương cơ bản + làm thêm + thưởng dự án + thưởng cái tiến sáng tạo + thưởng thành tích,… ). Trong vòng 1 năm đầu, cứ 3 tháng được đánh giá và xét tăng lương nếu có 1 lần.
Được đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
Được nghỉ 2 thứ 7 trong một tháng từ năm thứ 3 trở đi
Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án theo hiệu quả công việc.
Được hưởng chính sách phúc lợi theo chính sách công ty: sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể,… do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
