Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 249 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý vận hành hệ thống BMS

Quản lý vận hành hệ thống cơ điện của tòa nhà văn phòng và Bệnh viện trực thuộc công ty.

Đề xuất các giải pháp tối ưu cho hệ thống điện của Bệnh viện và phòng khám.

Chịu trách nhiệm toàn bộ về các công việc liên quan tới hệ thống cơ điện của Bệnh viện và phòng khám, văn phòng.

Báo cáo tình hình công việc và tình trạng của hệ thống điện cho cấp trên.

Xử lý các sự cố về cơ điện.

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện từ ngắn hạn đến dài hạn tùy theo tính chất.

Có trách nhiệm tìm hiểu và nắm vững về hệ thống cơ điện và các phần liên quan nhằm đảm bảo quản lý sử dụng hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học Bách khoa, ĐH Xây Dựng ... chuyên ngành về điện, hệ thống …

Thời gian làm việc: 7h30 - 17h00 (nghỉ trưa 1,5h) từ thứ 2 đến sáng Thứ 7.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực 8.000.000 đ – 15.000.000 đ

Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch), thưởng lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin