Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổ chức triển khai bản vẽ thi công, giám sát các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điều hòa, thông gió,.... tại công trình được giao. Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu. Chuẩn bị chứng chỉ vật liệu đầu vào cho các loại vật tư vật liệu dùng cho công trình. Kiểm tra bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công giao tổ đội Lập hồ sơ nghiệm thu cho tổ đội Phối hợp với các bộ phận có liên quan của Công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

Tổ chức triển khai bản vẽ thi công, giám sát các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điều hòa, thông gió,.... tại công trình được giao.

Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu.

Chuẩn bị chứng chỉ vật liệu đầu vào cho các loại vật tư vật liệu dùng cho công trình.

Kiểm tra bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công giao tổ đội

Lập hồ sơ nghiệm thu cho tổ đội

Phối hợp với các bộ phận có liên quan của Công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên nghành liên quan: HVAC có kinh nghiệm thi công các dự án cao tầng, nhà xưởng. Ứng viên mới ra trường được đào tạo Thành thạo Auto cad 2D, 3D, ưu tiên ứng viên Biết vẽ revit ( Bim) Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm dự án: Project, Excel..

Tốt nghiệp chuyên nghành liên quan: HVAC có kinh nghiệm thi công các dự án cao tầng, nhà xưởng.

Ứng viên mới ra trường được đào tạo

Thành thạo Auto cad 2D, 3D, ưu tiên ứng viên Biết vẽ revit ( Bim)

Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm dự án: Project, Excel..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội

- Tăng lương , thưởng theo hiệu suất làm việc

- Đi du lịch đình kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin