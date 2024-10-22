Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ CƯỜNG HOÀNG GIA làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Số 1, đường Hà Huy Tập, Khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế các hạng mục thuộc giao thông - hạ tầng kỹ thuật (san nền, kè bao, thoát nước mưa, thoát nước thải, vĩa hè...); Triển khai thiết kế công trình bằng phần mềm Civil 3d, phần mềm chuyên ngành có liên quan...; Triển khai chi tiết bản vẽ thiết kế kỹ thuật; Lập kế hoạch và đưa ra phương án thiết kế công trình; Bốc tách, thống kê khối lượng công trình; Tham gia thẩm tra thẩm định hồ sơ thiết kế (đối với hạng mục giao cho đợn vị tư vấn thiết kế độc lập (nếu có)); Phối hợp làm việc với kỹ sư kết cấu, ME ...để đảm bảo thống nhất hồ sơ công trình; Phối hợp với Ban quản lý dự án trong công tác giám sát thi công, đảm bảo thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và lãnh đạo bộ phận phân công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Giao thông / Hạ tầng kỹ thuật / Cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành có liên quan. Nắm rõ các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành có liên quan. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và văn phòng.

Ưu tiên ứng viên:

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm triển khai thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công các công trình giao thông - hạ tầng kỹ thuật;

Có chứng chỉ thiết kế hạ tầng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ CƯỜNG HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật. Nghỉ phép năm, lễ, tết theo quy định pháp lý. Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết. Phúc lợi khác tùy theo tình hình kinh doanh công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ CƯỜNG HOÀNG GIA

