Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam

Kỹ sư kết cấu công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16

- 18

- 20

- 24 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập bảng tính toán; Lập bản vẽ thiết kế - triển khai hồ sơ thiết kế kết cấu theo từng giai đoạn (chủ yếu là dự án nhà cao tầng). Thực hiện triển khai chi tiết theo sự phân công của Chủ trì thiết kế;
Lập bảng tính toán; Lập bản vẽ thiết kế - triển khai hồ sơ thiết kế kết cấu theo từng giai đoạn (chủ yếu là dự án nhà cao tầng).
Thực hiện báo cáo thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình bảo trì hệ thống;
Phối hợp với các Phòng, Bộ môn khác (Kiến trúc, Cơ điện,...) và các thành viên trong Team để lên phương án thiết kế và hoàn thành công việc theo kế hoạch;
Kiểm tra bản vẽ, sửa lỗi trước khi chuyển Chủ trì kiểm tra. Tham gia chỉnh sửa bản vẽ đã triển khai khi có phản hồi;
Quản lý tiến độ công việc được giao và báo cáo với Chủ trì thiết kế;
Tham gia giám sát tác giả dự án khi được giao nhiệm vụ;
Thực hiện các công việc khác do sự điều động của Chủ trì thiết kế.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (giờ hành chính).
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng,...và các chuyên ngành liên quan.
Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Đã từng thực hiện hồ sơ thiết kế dự án nhà cao tầng.
Thành thạo phần mềm chuyên môn: AutoCad, Etabs, Revit, DCE, Safe, Excel,... các phần mềm tính toán kết cấu khác. Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Prokon, Kata Pro.
Thành thạo phần mềm chuyên môn: AutoCad, Etabs, Revit, DCE,
Safe, Excel,...
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Prokon, Kata Pro.
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Khả năng quản lý bản vẽ tốt.

Tại Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).
Các chế độ BHXH đầy đủ khi ký HĐLĐ chính thức; khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được hưởng lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết theo chính sách và tình hình kinh doanh của Công ty.
Hưởng hàng loạt các phúc lợi liên quan đến sức khỏe, đời sống, tinh thần như: Gói bảo hiểm sức khỏe, Company Trip,...
Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam

Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16-18 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

