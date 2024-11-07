Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu

Mức lương 16 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 160 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng/dự án đồng thời tiếp cận, chào giá, tư vấn giá cả, kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng trong mảng thiết bị hàng không.

Chuẩn bị và tham dự hồ sơ thầu, theo dõi quá trình xét thầu, có những giải pháp thích hợp để xử lý tình huống và tăng khả năng trúng thầu.

Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nhà cung cấp, phát triển thị trường.

Xây dựng và viết hoàn thiện các tài liệu trình bày về sản phẩm, giải pháp, các tài liệu chuyên ngành có liên quan.

Tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật thông tin và thông số kỹ thuật sản phẩm, giải pháp, công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực phụ trách, tổ chức đào tạo giới thiệu giải pháp/ công nghệ/ sản phẩm mới cho khách hàng và đối tác.

Các công việc khác theo phân công trực tiếp của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật: Điện, điện tử, điện tử viễn thông, tự động hóa, kỹ thuật hàng không ...

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kĩ thuật. Có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOIEC 700 trở lên.

Sử dụng thành thạo các phần mềm như AutoCAD, phần mềm tin học văn phòng.

Có khả năng chịu áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác và tuân thủ thời gian, nội quy của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 16.000.000VND đến 30.000.000VND + THƯỞNG KINH DOANH CAO (CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG QUY CHẾ CÔNG TY)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận với các thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới.

Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty.

Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

