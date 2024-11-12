Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CHT LAB
- Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Từ 2 Triệu
- Hỗ trợ phát triển và lập trình hệ thống điện tử tự động cho dự án giường thông minh (SmartBed), bao gồm xử lý dữ liệu từ cảm biến, camera, và hệ thống điều khiển.
- Lập trình và tối ưu hóa các add-on chạy trên Home Assistant sử dụng Python để điều khiển các chức năng như nâng hạ giường, điều khiển ánh sáng, âm thanh, và hệ thống điều hòa không khí.
- Tích hợp và điều khiển các thiết bị IoT thông qua các giao thức như GPIO, USB, CAN Bus, I2C, I2S, và hỗ trợ kết nối các cảm biến và thiết bị điều khiển khác.
- Hỗ trợ phát triển và thử nghiệm các automation, script, và intent trên Home Assistant để điều khiển tự động các chức năng của hệ thống.
- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để kiểm tra và khắc phục lỗi lập trình, nâng cao hiệu suất hệ thống.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CHT LAB Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội tham gia vào dự án thực tế và tích lũy kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực tự động hóa và lập trình hệ thống nhúng.
- Phụ cấp thực tập và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu có kết quả tốt.
- Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động và có sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHT LAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
