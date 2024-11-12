Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

- Hỗ trợ phát triển và lập trình hệ thống điện tử tự động cho dự án giường thông minh (SmartBed), bao gồm xử lý dữ liệu từ cảm biến, camera, và hệ thống điều khiển.

- Lập trình và tối ưu hóa các add-on chạy trên Home Assistant sử dụng Python để điều khiển các chức năng như nâng hạ giường, điều khiển ánh sáng, âm thanh, và hệ thống điều hòa không khí.

- Tích hợp và điều khiển các thiết bị IoT thông qua các giao thức như GPIO, USB, CAN Bus, I2C, I2S, và hỗ trợ kết nối các cảm biến và thiết bị điều khiển khác.

- Hỗ trợ phát triển và thử nghiệm các automation, script, và intent trên Home Assistant để điều khiển tự động các chức năng của hệ thống.

- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để kiểm tra và khắc phục lỗi lập trình, nâng cao hiệu suất hệ thống.